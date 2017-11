Der Schlusskurs am Freitag lag bei 88,99 Euro und das Tief am Montag wurde bei 73,50 Euro notiert. Und das alles nur, weil die Analysten mit einer höheren Marge gerechnet hatten. So kann man sich vertun... Der Kurs erholte sich zwar wieder etwas, aber seit dem Hoch im Oktober hat die Aktie jetzt schon rund 23% eingebüßt. Charttechnisch befindet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...