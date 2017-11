Daimler-Chef Dieter Zetsche sollte zufrieden sein - das Stammgeschäft läuft. In den ersten zehn Monaten brachte Daimler 1,9 Millionen Autos der Marke Mercedes-Benz an den Mann beziehungsweise an die Frau. Ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Positiver Nebeneffekt: Der Vorsprung von Zetsche & Co auf Konkurrent BMW wächst. BMW verkaufte im gleichen Zeitraum 1,7 Millionen Autos.

Den vollständigen Artikel lesen ...