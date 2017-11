Der Vorsitzende und CEO von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2), Warren Buffett, ist ein Fan von Finanzindustrie-Aktien. Exakt die Hälfte seiner zehn größten Beteiligungen nach Marktwert sind Finanzdienstleistungsunternehmen oder andere Unternehmen, die irgendwie in diese Branche passen. Seit vielen Jahren ist das Unternehmen sowohl an Wells Fargo (WKN:857949) als auch an American Express beteiligt.



Doch keiner dieser Unternehmen ist Buffetts derzeitiger Favorit der Branche, obwohl sie ihm im Laufe der Jahre viel Geld gebracht haben.

Ein Vermögen abheben

Heute ist Bank of America (WKN:858388) Buffetts Liebling. Das ist aber keine Überraschung. Im Sommer zog Buffett eine Option, um 700 Millionen Aktien des Unternehmens zu ...

