Düsseldorf: Die auf die Städte Düsseldorf, Köln und Wuppertal fokussierte Westfalia Real Estate startet zum 13.11.2017 mit ihrer WSTF 5,25% Unternehmensanleihe. Diese wird an der Frankfurter Börse im Freiverkehr handelbar sein und bietet somit den Anlegern alle Vorteile, die im Zuge des freien Handels angeboten werden. Dank des starken regionalen Fokus auf das Rheingebiet operiert die Westfalia Real Estate als Experte im Projektentwicklungsgeschäft und ermöglicht dem Markt attraktive Immobilienprojekte an ausgelesenen Standorten. "In Zeiten mangelnder Investitionsmöglichkeiten für private Anleger wagt die WSTF 5,25% Unternehmensanleihe einen neuen Schritt, um auch Kleininvestoren eine Chance zur nachhaltigen Investition zu ermöglichen. Einer der wesentlichen Vorteile einer im Freiverkehr handelbaren Unternehmensanleihe ist das verringerte Risiko für die Anleger", fasst Gründer und Geschäftsführer Hamed Faizi die Vorzüge für private Anleger zusammen.

Die jährlichen Zinszahlungen in Höhe von 5,25% stellen schon jetzt eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit dar, die durch den NRW-Fokus als renditestarke Region zusätzlich gestärkt wird. Bei den Projektentwicklungen handelt es sich zunächst primär um Wohnimmobilien, welche durch ein ausführliches Marktscreening handgelesen ausgewählt und erworben werden. "Um langfristig den Wert des erworbenen Objekts maximal zu steigern, erfolgt die Zusammenarbeit im Rahmen der Projektrealisierung nur mit externen Experten, welche durch ihre langjährige Erfahrung bundesweit zu den Profis in der Bauindustrie gehören", hebt Hamed Faizi hervor.

Ein wesentlicher Unterschied zur bisherigen Konkurrenz in der Projektentwicklungslandschaft ist das Management Team um Hamed Faizi herum. Durch geschultes Personal sichert sich die Westfalia Real Estate nachhaltig internes Fachwissen, welches im Asset-Screening und im Asset Management den Anlegern zu Gute kommen soll. Dabei spielen Werte wie Exzellenz, Professionalität und Kundenservice eine tragende Säule im täglichen Umgang mit den Investoren. "Unsere Mitarbeiter setzen alles daran den Anleger stets alle Fragen zu beantworten und mit höchster Transparenz jegliche Sorgen und Zweifeln aus dem Weg zu räumen. Dabei ist sich auch das Management Board nicht zu schade ebenfalls den Hörer zu greifen und diverse Investitionsmöglichkeiten mit dem Anleger zu besprechen. Das wird uns von der Konkurrenz unterscheiden und eine nachhaltig erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Anlegern versichern", analysiert Hamed Faizi den aktuellen Wettbewerb.

