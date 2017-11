Herr Winkelmann, welchen Anspruch hat die NürnbergMesse in Punkto elektrische Sicherheit? Stefan Winkelmann:Wir betreuen als Technisches Gebäudemanagement der Nürnberg Messe ein sehr weitläufiges Gelände mit 15 Messehallen und verschieden Kongress- und Bürogebäuden. Die sichere Versorgung unserer Aussteller, Besucher und Mitarbeiter mit Strom ist Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Messebetrieb. Eine kritische Ressource für alle Veranstaltungen ist die Stromversorgung. Deshalb haben wir begonnen, eine Differenzstromtechnik mit kontinuierlicher RCM-Messung flächendeckend zu installieren. Wie wurde bis dato die Energieverteilung geprüft? Stefan Winkelmann: Klassisch, also durch manuelle Messungen. Die jetzt automatisierten Berichte zu Differenzströmen bilden die Grundlage für Messungen ohne Abschalten nach DGUV Vorschrift 3. Zudem nutzen wir Powerscout, um sämtliche Werte der Netzqualität lebenslang zu erfassen. Was waren Ihre Beweggründe für die Errichtung einer dauerhaften RCM-Messung? Stefan Winkelmann: Die technische Abteilung besteht aus den Bereichen, Facility-Service, technisches Gebäudemanagement für die haustechnischen Anlagen sowie der Bauabteilung für Neubauten. Alle drei Abteilingen kümmern sich auch um die Elektrotechnik. Die große Zahl an Elektroverteilungen macht es nahezu unmöglich alle ständig zu überwachen und regelmäßig ...

