Der Umsatz des größten deutschen Chipherstellers ist im vergangenen Quartal leicht zurückgegangen. Seine Jahresziele hat der Dax-Konzern hingegen erreicht und es sieht auch für die nächsten Monate gut aus.

So hatte sich Infineon-Chef Reinhard Ploss den Ausklang des vergangenen Geschäftsjahres, es endete am 30. September, nicht vorgestellt. Der Umsatz im vierten Quartal sei gegenüber dem Vorquartal um ein Prozent auf rund 1,82 Milliarden Euro geschrumpft, teilte Deutschlands größter Chiphersteller an diesem Dienstag mit. Das sei "saisonal untypisch" und auf den deutlich schwächeren Dollar zurück zu führen.

Die Nachfrage hingegen sei nach wie vor "ausgesprochen gut". Das Betriebsergebnis betrug im vierten Quartal 328 Millionen Euro, das sind drei Prozent weniger als im dritten Quartal. Die operative Marge lag bei 18 Prozent, ein halber Prozentpunkt weniger als im Quartal zuvor.

Infineon verkauft seine Halbleiter überwiegend in Dollar. Dabei gilt die Faustregel: Wenn sich der Euro gegenüber dem Dollar um einen Cent verteuert, sinkt der Umsatz im Geschäftsjahr um gut 30 Millionen Euro. Das operative Ergebnis fällt mit jedem Cent um acht bis zwölf Millionen Euro.

Trotz des leichten Rückgangs müssen sich die Investoren keine Sorgen machen. Denn im Vergleich zum Vorjahr ist der Quartalsumsatz um neun Prozent geklettert und die Marge sogar leicht gestiegen. Dazu kommt: Infineon hat seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr erreicht. Der Umsatz ist um rund neun Prozent auf gut sieben Milliarden Euro geklettert, die operative Marge stieg von 15 auf gut 17 Prozent.

Infineon-Chef Reinhard Ploss zeigte sich am Dienstag denn auch zufrieden: "Infineon wächst weiter. Die Prognose für das vergangene Geschäftsjahr hatten wir im März erhöht und sie trotz des zunehmenden Gegenwinds ...

