Bad Marienberg - Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432/ WKN 604843) bestätigt ihre Umsatzerwartung für 2017 und hebt die EPS-Prognose an, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Henkel hat im dritten Quartal eine starke Entwicklung gezeigt. In einem zunehmend herausfordernden Umfeld konnten wir Umsatz und Ergebnis weiter steigern. Zu dieser positiven Entwicklung haben alle drei Unternehmensbereiche beigetragen. Wir haben ein starkes organisches Umsatzwachstum von 3 Prozent erreicht. Das nominale Wachstum lag bei rund 5 Prozent", sagte Hans Van Bylen, Vorsitzender des Vorstands von Henkel. "Das bereinigte betriebliche Ergebnis legte signifikant zu und die bereinigte Umsatzrendite erreichte mit 18 Prozent einen neuen Höchstwert. Beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie erzielten wir ein signifikantes Wachstum. Zudem haben wir drei Akquisitionsprojekte erfolgreich abgeschlossen und damit unser Geschäftsportfolio weiter gestärkt."

