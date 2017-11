Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete geschwächt in die neue Woche und so bleibt die technische Lage belastend, so die Analysten der Helaba.MACD, DMI und Stochastik würden Verkaufssignale senden und der ADX sinke auf niedrigem Niveau. Die Unterstützungen würden die Analysten bei 161,98 und 161,01 (100-Taglienie des Dezember-Kontrakts) lokalisieren. Die ersten Hürden für den Bund-Future würden die Analysten um 162,80 sehen. Die zahlreichen Reden heute und im Wochenverlauf sowie die Daten zum deutschen BIP und die ZEW-Umfrage sollten per saldo wenig Impulse geben, denn geldpolitische Richtungsentscheidungen würden die Analysten nicht erwarten. Die Trading-Range liege zwischen 161,40 und 162,80.

