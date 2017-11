boerseradio.at: Und die wichtigste Frage, mit der ich einsteige, ja fast einsteigen muss, ist das Thema Russland. Das geht nun schon seit einiger Zeit so, dass die Frage ist: Wie wird Ihr Russland-Portfolio verkauft, abgestoßen? Wie ist denn der Stand der Dinge gerade? Schumy: Wir haben am vierten Oktober dazu eine Meldung herausgegeben, wo wir gesagt haben, dass wir mit einem Interessenten in vertieften Gesprächen sind, aber es sind noch einige Bedingungen unbestimmt. Wir haben dann eben auch andere Kaufinteressenten und halten daran fest, dass wir das in 2017 abschließen wollen. Aber ein Angebot ist dabei, dass Sie quasi am meisten überzeugt … Da muss ich Sie auf das verweisen, was wir dazu gesagt haben. Der Verkauf in Russland, das ist ja ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...