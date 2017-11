Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft im dritten Quartal überraschend stark

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal 2017 kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Meldung berichtete. Das Wachstum übertraf die Prognosen deutlich: Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten im Konsens nur einen Zuwachs um 0,6 Prozent erwartet. In der ersten Jahreshälfte 2017 ist das BIP ebenfalls deutlich gestiegen, und zwar um 0,6 Prozent im zweiten und 0,9 Prozent im ersten Quartal.

Preisdruck in Deutschland bleibt moderat

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Oktober trotz der konjunkturellen Hochphase moderat geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, sank die jährliche Inflationsrate auf 1,6 Prozent. Im September hatte die Rate 1,8 Prozent betragen. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Oktober.

Anzeichen für konjunkturelle Abkühlung in China mehren sich

In China mehren sich die Anzeichen für eine leichte Abkühlung der Konjunktur. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze und die Anlageinvestitionen haben sich im Oktober etwas abgeschwächt. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt den Bemühungen Pekings um eine Eindämmung der Luftverschmutzung und den verschärften Auflagen für Immobilieninvestments in Großstädten geschuldet. Die Industrieproduktion stieg zwar um 6,2 Prozent und entsprach den Konsensschätzungen von Volkswirten, blieb damit allerdings hinter dem Wert des Vormonat von 6,6 Prozent zurück.

Kuroda: BoJ wird geldpolitische Lockerung fortsetzen

Die japanische Notenbank (BoJ) wird ihre geldpolitische Lockerung fortsetzen, um ihr Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen. Zwar habe Japan eine 15 Jahre währende Deflation hinter sich gelassen, doch eine "deflationäre Denkweise" ist geblieben, sagte der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda in einer Rede an der Universität Zürich.

Steinmeier: Staat muss Folgen der Landflucht abfedern

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht den Staat in der Pflicht, ländlichen Gegenden angesichts von Abwanderung und schlechter werdender Versorgung zu helfen. Steinmeier sagte bei einem Bürgerempfang im sächsischen Großenhain, der Staat müsse "Konzepte und Anreize entwickeln, um in einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung größere Härten abzuwenden". Dazu gehöre auch ein Finanzausgleich zwischen starken und schwächeren Regionen.

Davis sichert britischen Abgeordneten Abstimmung über Brexit-Abkommen zu

Der britische Brexit-Minister David Davis hat den Abgeordneten des Parlaments in London eine Abstimmung über das geplante Brexit-Abkommen zugesichert. "Ich kann bestätigen, dass wir, wenn wir ein Abkommen erzielen, einen Gesetzentwurf vorlegen werden, um das Abkommen in Kraft zu setzen", sagte Davis im Parlament. In dem Abkommen sollten die Rechte von EU-Bürgern und Briten festgeschrieben sein, die Kosten des Brexit sowie die Übergangsphase, die London für die Zeit nach dem EU-Austritt aushandeln möchte.

Konferenz mit Gläubigern in Venezuela endet ohne Ergebnis

Für das vom Staatsbankrott bedrohte Venezuela dauert die Ungewissheit an: Eine Konferenz mit internationalen Gläubigern, bei der über eine Umschuldung beraten werden sollte, endete am Montagabend in Caracas nach nur 25 Minuten ohne Einigung oder neuen Termin. Ein in New York tagender Gläubigerausschuss vertagte sich. Die Investoren in Caracas gingen nach Angaben mehrerer Teilnehmer ohne Einigung auseinander. Es seien aber weitere Treffen angekündigt worden.

S&P sieht Zahlungsausfall in Venezuela

Venezuela befindet sich nach dem Urteil der Ratingagentur S&P in Zahlungsverzug, nachdem eine Zinszahlung ausgefallen ist. Die Bonitätswächter stuften das Langfristrating des Landes auf Teilausfall herab, da zwei Zinszahlungen nicht geleistet worden seien. Gläubiger des mit 150 Milliarden US-Dollar verschuldeten Staates müssen sich auf das Schlimmste vorbereiten.

Präsidentensohn Trump junior stand im Wahlkampf in Kontakt mit Wikileaks

Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump stand im Wahlkampf in Kontakt mit der Internetplattform Wikileaks, die Trumps Gegnerin Hillary Clinton mit Enthüllungen schwer zusetzte. Donald Trump junior veröffentlichte das Protokoll seiner Online-Kommunikation mit Wikileaks im Wahljahr 2016; er reagierte damit auf einen Medienbericht, in dem von geheimen Kontakten zwischen ihm und der Plattform die Rede war.

US-Justizminister muss erneut vor Ausschuss zu Russland-Affäre aussagen

US-Justizminister Jeff Sessions muss sich am Dienstag erneut Fragen zur Rolle Russlands im US-Wahlkampf und möglichen Absprachen zwischen Moskau und Mitgliedern des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump stellen. Sessions wird in Washington vom Justizausschusses des Repräsentantenhauses befragt. Erwartet werden Fragen zu dem ehemaligen Trump-Berater George Papadopoulos, gegen den Ende Oktober Anklage erhoben worden war.

US-Berufungsgericht billigt dritte Version von Einwanderungsbann in Teilen

Kleiner Etappensieg für US-Präsident Donald Trump im juristischen Tauziehen um seine Einreiseverbote: Ein Berufungsgericht in San Francisco hat die dritte Version des Einwanderungsdekrets in Teilen genehmigt. Der Widerspruch der US-Regierung gegen mehrere erstinstanzliche Entscheidungen sei "teilweise angenommen, teilweise abgelehnt" worden, erklärte das Berufungsgericht des neunten Bezirks.

Norwegen BIP 3Q +0,6%

Norwegen BIP 3Q PROGNOSE: +0,5%

Norwegen BIP 2Q revidiert auf +0,6% von +0,7%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.