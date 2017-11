Mit dem Siegeszug der Kryptowährungen setzten sich im Huckepack bisher wenig beachtete Technologien ins Rampenlicht: Die Blockchain und Smart Contracts ? also irgendwie verkettete digitale Bausteine und schlaue Verträge. Was hat es damit auf sich und warum sind so viele Menschen davon elektrisiert?

Ein erstes Beispiel

Jakob und Johanna verwenden beide eine Software für das Kryptogeld-Management. Mit dieser lassen sich über eine direkte Netzwerk-Verbindung einfache Smart Contracts vereinbaren und kodieren, welche zum Beispiel in einem definierten Format Folgendes festlegen: ?Jakob wird der Johanna 1 Einheit Kryptogeld mit der Tokennummer 128936745 rüberschieben.? Dann kommt noch ein Zeitstempel, eine Prüfnummer und die digitalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...