Düsseldorf - Der Persil-, Schwarzkopf- und Loctite-Hersteller Henkel kann weiter auf sein Klebstoffgeschäft bauen. Eine starke Nachfrage insbesondere aus der Elektronikindustrie kurbelte im dritten Quartal den Umsatz der grössten Tochter im Henkel-Reich an. Schwieriger hatten es da die verbrauchernahen Sparten. Mit Wasch- und Reinigungsmitteln erzielte Henkel nicht soviel wie von Analysten erhofft und in der Kosmetik macht sich der Verdrängungswettbewerb weiter bemerkbar. Seine Gesamtjahresprognose für den Gewinn hob Henkel indes an.

Die Aktie gab im frühen Handel mehr als 3 Prozent nach. Die Prognoseerhöhung überrasche nur bedingt, sagte ein Händler. Die Zahlen seien durchwachsenen ausgefallen, an einigen Stellen hätten sich Analysten bessere Ergebnisse erhofft. Henkel-Chef Hans Van Bylen sprach von einem zunehmend herausfordernden Umfeld, in dem der Konzern dennoch habe zulegen können. Der Manager geht aber nicht davon aus, dass sich die allgemeine Lage schnell bessert.

Die Konsumgüterhersteller liefern sich einen erbitterten Kampf um die Gunst der Kunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...