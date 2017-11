Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Der Mobilfunkkonzern Vodafone hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach einem starken Gewinnanstieg in den ersten sechs Monaten angehoben. Der gemessen an der Kundenzahl zweitgrößte Mobilfunkanbieter der Welt rechnet beim bereinigten EBITDA 2017/18 nun mit einem organischen Wachstum von rund 10 Prozent nach bislang prognostizierten 4 bis 8 Prozent. Der freie Cashflow soll über 5 Milliarden Euro liegen.

In den sechs Monaten per Ende September kletterte der Vorsteuergewinn um 55 Prozent auf 2,16 Milliarden Euro. Zugleich ging der Umsatz auf 23,01 Milliarden Euro von 24,05 Milliarden zurück, was laut Vodafone auf die Dekonsolidierung von Vodafone Netherlands sowie ungünstige Wechselkursentwicklungen zurückzuführen ist.

Die Vodafone-Aktie legt zu Handelsbeginn um 4,4 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 03:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.