Mehr zum Thema: Gerüchteküche brodelt Baut Mahindra Autowerk in den USA? Der indische Autobauer Mahindra plant offenbar den Bau eines Werks in Nordamerika. Als Standort steht wohl Auburn Hills, Michigan, fest. Unklar ist noch, was für Fahrzeuge dort gebaut werden sollen. mehr... Zuletzt war unklar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...