Bad Marienberg - Im Anschluss an den vollzogenen schrittweisen Erwerb der 1&1 Telecommunication SE durch die Drillsch AG (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) ist Herr Michael Scheeren in der Sitzung des Aufsichtsrats der Drillisch AG zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt worden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...