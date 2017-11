Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach der überraschend guten Entwicklung der deutschen Wirtschaft im dritten Quartal rechnet die Bundesregierung auch für den weiteren Jahresverlauf mit einem weiter kräftigen Wachstum. "Die Indikatoren deuten auf eine rege Fortsetzung des Aufschwungs im Jahresschlussquartal hin", erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht.

Das Geschäftsklima sowohl in der gewerblichen Wirtschaft als auch bei den Dienstleistungen sei "rekordverdächtig gut", betonten die Konjunkturexperten von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) zur Begründung. Die Bauwirtschaft arbeite nahe an ihrer Kapazitätsgrenze, die Auftragslage im verarbeitenden Gewerbe werde immer besser, und der Beschäftigungsaufbau insbesondere in den Dienstleistungsbereichen "nimmt kein Ende". Zudem habe die Unsicherheit in der Wirtschaft weiter abgenommen.

Auch im dritten Quartal sei die deutsche Wirtschaft kräftig gewachsen, konstatierte das Ministerium. Am Morgen hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass das Bruttoinlandsprodukt preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,8 Prozent zugelegt hatte. Das Wachstum lag damit klar über den Prognosen - von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von lediglich 0,6 Prozent gerechnet.

Das Wirtschaftsministerium betonte, die globale Wirtschaft liefere wieder mehr Impulse, und die globalen Stimmungsindikatoren signalisierten einen zunehmenden Optimismus. Die Industrie entwickele sich schwungvoll. "Auftragseingänge und Stimmungsindikatoren senden positive Signale für die kommenden Monate."

Die Kauflaune der Verbraucher bleibe hoch, auch wenn sich der private Konsum im dritten Quartal "vorübergehend etwas ruhiger entwickelt haben" dürfte. Der Anstieg der Verbraucherpreise habe sich angesichts stabilerer Energiepreise im Jahresverlauf normalisiert.

Am Arbeitsmarkt halten die positiven Entwicklungen laut dem Ministeriumsbericht an. Die Nachfrage nach Arbeitskräften in weiten Teilen der Wirtschaft sei "sehr groß". Die Arbeitslosigkeit und die Unterbeschäftigung verringerten sich in der Tendenz. Am Arbeitsmarkt blieben allerdings dennoch strukturelle Herausforderungen bestehen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 03:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.