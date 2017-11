Original-Research: euromicron AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu euromicron AG Unternehmen: euromicron AG ISIN: DE000A1K0300 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 10,50 Euro Letzte Ratingänderung: - Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Positive Umsatzentwicklung mit +7,7% in den ersten neun Monaten des GJ 2017 - Weitere Profitabilitätssteigerung durch Optimierung der Kerngeschäftsfelder und Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumspfads mit Fokus auf den 'IoT-Markt' - Prognosen für GJ 2017 bestätigt - Kursziel & Rating unverändert bei 10,50 EUR bzw. KAUFEN Mit einer deutlichen Umsatzsteigerung um 7,7% auf 244,01 Mio. EUR (VJ 226,57 Mio. EUR) in den ersten neun Monaten des GJ 2017 konnte die euromicron AG einen erfreulichen Geschäftsverlauf im laufenden Geschäftsjahr verzeichnen. Hierbei konnten alle Segmente zu dieser positiven Entwicklung beitragen. Insbesondere auf operativer Ergebnisebene konnten noch deutlichere Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. So stieg das operative EBITDA (vor Reorganisationskosten) auf Konzernebene sprunghaft von 1,43 Mio. EUR im Vorjahr auf 7,19 Mio. EUR. Auch auf EBITDA-Ebene haben alle Segmente zu dieser sehr guten Entwicklung beigetragen. Speziell das größte Segment, Intelligente Gebäudetechnik, hat sich insgesamt sehr positiv entwickelt und konnte hierbei eine massive Performance-Verbesserung erzielen. Folglich stieg das operative EBITDA von -0,31 Mio. EUR im Vorjahr auf 3,02 Mio. EUR, was einer Ergebnisverbesserung von mehr als 3,0 Mio. EUR entspricht. Vor allem die verbesserte operative Entwicklung der euromicron Deutschland GmbH, der größten Tochter des Segments, und der ELABO GmbH haben hierzu geführt. Bei der euromicron Deutschland konnte durch die eingeleiteten Reorganisationsmaßnahmen dabei eine zunehmende Geschäftsstabilisierung erzielt werden. Die ELABO GmbH profitierte insbesondere von einer positiven Marktentwicklung im Bereich 'Industrie 4.0'. Zudem konnte die euromicron AG in den ersten drei Quartalen 2017 mit 265,3 Mio. EUR einen höheren Auftragseingang als im Vorjahr (VJ: 246,4 Mio. EUR) erzielen und wies zum 30. September einen Konzernauftragsbestand von 139,5 Mio. EUR (VJ: 122,3 Mio. EUR) aus. Vor diesem Hintergrund erwarten wir eine positive Entwicklung im weiteren Verlauf des GJ 2017. Die Zahlen der euromicron AG zu den ersten neun Monaten des GJ 2017 fielen umsatz- und ergebnisseitig sehr zufriedenstellend aus, insbesondere die Profitabilität konnte dabei überproportional gesteigert werden. Einerseits profitierte man von den eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen bei den einzelnen Kerngeschäftsfeldern. Zum anderen trägt die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf die Wachstumsmärkte 'IoT' und 'Industrie 4.0' zunehmend Früchte. Auf Basis der guten Geschäftsentwicklung hat das Management der euromicron den Ausblick für das GJ 2017 unverändert belassen. Auch wir bestätigen vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung und dem noch vorhandenen Effizienzsteigerungs- und Synergiepotenzial sowie der guten Wachstumsaussichten unsere Prognosen für das GJ 2017 und 2018. Wir lassen das Kursziel von 10,50 EUR unverändert und bestätigen damit folglich das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15867.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

