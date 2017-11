IRW-PRESS: PUF Ventures Inc.: PUF Ventures Australia reicht Anträge bei Australian Office of Drug Control ein und erweitert geplante Aufzuchteinrichtung um 20 %

PUF Ventures Australia reicht Anträge bei Australian Office of Drug Control ein und erweitert geplante Aufzuchteinrichtung um 20 %

Vancouver (British Columbia), 14. November 2017. PUF Ventures Inc. (CSE: PUF, Frankfurt: PU3, OTCPK: PUFXF) (PUF oder das Unternehmen) ein Antragsteller für eine Lizenz gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (die ACMPR), freut sich bekannt zu geben, dass PUF Ventures Australia beim Australian Office of Drug Control drei Anträge hinsichtlich des Anbaus, der Produktion und der Herstellung von Cannabis beim Projekt Northern Rivers, einer geplanten Gewächshaus- und Extraktionseinrichtung in Richmond Valley Shire (New South Wales, Australien) mit einer Größe von 1.200.000 Quadratfuß, eingereicht hat. Diese Anträge werden es PUF Venture Australia im Fall einer Genehmigung ermöglichen, Cannabis vom Samen bis zum fertigen Produkt herzustellen.

PUF Ventures Australia gibt auch bekannt, dass die Gewächshaus- und Extraktionseinrichtung nach weiteren Analysen eine Fläche von 1.200.000 Quadratfuß aufweisen wird - um 20 Prozent mehr als zunächst bekannt gegeben. Beim Projekt Northern Rivers arbeiten Experten aus Australien, Asien und Kanada zusammen, um die Anträge bei der australischen Regierung zu unterstützen.

Wir gehen davon aus, dass unsere Anträge erfolgreich sein werden und fahren mit der Erstellung von Lizenz-, Infrastruktur- und anderen Anträgen fort, um das Joint-Venture-Projekt Northern Rivers zu unterstützen, sagte Michael Horsfall, CEO von PUF Ventures Australia. Wir haben in Australien und Kanada ein erstklassiges Team zusammengestellt, das bestrebt ist, das größte Projekt für medizinisches Cannabis der südlichen Hemisphäre aufzubauen. Ich freue mich außerdem bekannt zu geben, dass wir die Größe des Projekts um etwa 20 Prozent erweitert haben, da wir uns der Nachfrage in Australien und des Potenzials hinsichtlich eines Exports von exponentiell wachsenden Cannabisprodukten bewusst sind.

Ich bin von der Geschwindigkeit, mit der das Joint-Venture-Projekt Northern Rivers weiterentwickelt wird, beeindruckt und freue mich bereits auf den Anbau der ersten Pflanzen Ende 2018, sagte Derek Ivany, President und CEO von PUF. Die Größenordnung des Projekts Northern Rivers ist beeindruckend und auch die Unterstützung der lokalen Behörden war großartig. Da wir unser Hauptaugenmerk weiterhin darauf richten, ein lizenzierter Produzent in Kanada zu werden, verfolgen wir auch andere Möglichkeiten wie Natures Hemp in Kanada oder das Projekt North River in Australien.

Projekt Northern Rivers Das Projekt Northern Rivers ist ein Joint Venture zwischen PUF Ventures, PUF Ventures Australia und MYM Nutraceutical zur Errichtung eines 1,2 Millionen Quadratfuß großen Gewächshausbetriebs in einem 27 Hektar großen Landpaket in der Nähe der Stadt Casino im Norden von New South Wales (Australien). Sobald der Betrieb fertiggestellt ist, wird er große Gewächshaus-, Fertigungs-, Verarbeitungs- und Büroeinrichtungen für den Anbau, die Produktion und die Herstellung von medizinischem Cannabis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten in Australien umfassen. Die erste Phase des Projekts wird etwa 300.000 Quadratfuß umfassen und somit das größte Gewächshaus Australiens für den Anbau von medizinischem Cannabis sein. Basierend auf dem aktuellen Zeitplan für die Errichtung, die Lizenz und anderen australischen Genehmigungen, sollen die ersten Pflanzen im vierten Quartal 2018 angebaut werden. Über MYM MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das auf den Erwerb von Health Canada-Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten für die lokale Anwendung auf Basis von medizinischem Cannabis in Bio-Qualität spezialisiert ist. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY). Über PUF Ventures Inc. PUF Ventures Inc. (CSE: PUF) (Frankfurt: PU3) (OTCPK: PUFXF) besitzt eine Mehrheitsbeteiligung an AAA Heidelberg Inc., einem Privatunternehmen aus Ontario, dessen Antrag auf eine ACMPR-Lizenz von Health Canada sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. Das Unternehmen hat nach der Erteilung der ACMPR-Lizenz die Option, die restlichen Aktien zu erwerben, um 100 Prozent von AAA Heidelberg Inc. zu besitzen. Durch ein umfassendes Lieferabkommen mit Canopy Growth Corp. ist das Unternehmen CraftGrow beigetreten. CraftGrow ist eine Sammlung von qualitativ hochwertigem Cannabis, das von ausgewählten und unterschiedlichen Produzenten gezüchtet und über die Webseite von Tweed Main Street für den kanadischen Markt verfügbar gemacht wird. Obwohl der Zeitpunkt der Erteilung einer Lizenz an AAA Heidelberg Inc. weder garantiert noch abgeschätzt werden kann, besteht das Ziel des Managements darin, ein führender Anbieter von medizinischem Marihuana in Kanada zu werden. PUF Ventures Inc. besitzt außerdem eine Mehrheitsbeteiligung Weed Points Loyalty Inc, und eine Minderheitsbeteiligung an PUF Ventures Australia (PVA)

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.puf.ca.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Derek Ivany President & CEO PUF Ventures Inc.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

PUF Ventures Inc. E: ir@puf.ca T: (800) 783-6056 PUF Ventures Australia Michael Horsfall E: michael@pufa.com.au T: +61 417 041 272

Keine Wertpapierbörse oder Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Inhalte dieser Meldung geprüft oder übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Manche Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie etwa Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne oder Ziele des Emittenten beschreiben. Dazu zählen auch Begriffe, die zum Ausdruck bringen, dass der Emittent oder die Unternehmensführung das Eintreffen der erwähnten Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41426 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41426&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74530 Q2053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA74530Q2053

AXC0112 2017-11-14/10:03