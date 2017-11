Düsseldorf - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die beiden zuletzt gerissenen Aufwärtskurslücken geschlossen hatte, fiel das Aktienbarometer zum Wochenauftakt zeitweise sogar unter die Marke von 13.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. In der Konsequenz stehe die fünfte rote Tageskerze in Folge zu Buche.

