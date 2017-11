IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One empfängt Delegation aus Rushan City in der chinesischen Provinz Shandong

Nano One empfängt Delegation aus Rushan City in der chinesischen Provinz Shandong - Vancouver, B.C. -- - 14. November 2017: Nano One Materials freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 9. November eine Geschäftsdelegation aus Rushan City, einer Stadt in der chinesischen Provinz Shandong, empfangen hat.

Nano One führte die Delegation durch das Labor und die Pilotanlage, erläuterte den Teilnehmern alle Einzelheiten seiner Technologie und erörterte mit ihnen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit. Die Provinz Shandong hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Branche für Nanomaterialien weiter auszubauen. Shandong gehört zu den größten Provinzen Chinas, die sich mit Nanomaterialien und Graphenressourcen beschäftigen.

Wir möchten der Delegation aus Rushan City für ihr Interesse an der von Nano One entwickelten Technologie sowie für die Möglichkeit zur Erörterung möglicher Geschäftschancen danken, meint Dr. Stephen Campbell, wissenschaftlicher Leiter bei Nano One. Wir befassen uns derzeit mit der Entwicklung eines Herstellungsverfahrens für die Produktion von Kathodenmaterial, das in Lithiumionenbatterien zum Einsatz kommt, und unsere Pilotanlage hat uns die Möglichkeit eröffnet, Geschäftschancen in chinesischen Provinzen wie Shandong zu verfolgen.

Es wurden Initiativen zur Zusammenarbeit vorgestellt und besprochen mit dem Ziel, potentielle strategische Partnerschaften, Joint Ventures und Möglichkeiten für gemeinsame Entwicklungsaktivitäten zu sondieren, um mit Unterstützung chinesischer Finanzierer die Marktpräsenz von Nano One in der chinesischen Branche für Nanomaterialien zu erweitern.

Im Hinblick auf die Absicht, sein geistiges Eigentum entsprechend zu vermarkten, prüft Nano One verschiedene solcher Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf globaler Ebene.

Nano One Materials Corp.

Dan Blondal, CEO

Weitere Informationen zu Nano One bzw. zum Inhalt dieser Pressemeldung erhalten Sie über John Lando (President) unter der Telefonnummer (604) 669-2701 sowie auf der Website www.nanoone.ca.

Nano One Materials Corp.

Über Nano One:

Nano One Materials Corp (Nano One oder das Unternehmen) entwickelt eine patentrechtlich geschützte Technologie zur kostengünstigen Herstellung von leistungsstarken Batteriematerialien, wie sie in Elektro-Fahrzeugen, Energiespeichern und elektronischen Geräten für Endverbraucher verwendet werden. Die Verarbeitungstechnologie behebt grundlegende Einschränkungen in der Lieferkette, indem umfassendere Rohstoffspezifikationen für die Anwendung in Lithiumionenbatterien ermöglicht werden. Das Verfahren kann für eine Reihe von unterschiedlichen nanostrukturierten Materialien konfiguriert werden und ist ausreichend flexibel, um sich an unterschiedliche Trends im Batteriesektor anzupassen und auch verschiedenen anderen Wachstumsmöglichkeiten gerecht zu werden. Bei diesem neuartigen dreistufigen Verfahren kommen branchenübliche Anlagen und Geräte zum Einsatz und Nano One errichtet eine Pilotanlage, um eine leistungsstarke Produktion unter Beweis zu stellen. Die Pilotanlage wird aus Mitteln bzw. mit Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP) finanziert. ASIP ist ein Programm, das von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) ins Leben gerufen wurde. Nano One erhält außerdem finanzielle Unterstützung aus dem National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP). Nano One hat sich zum Ziel gesetzt, seine patentierte Technologie als führende Plattform für die weltweite Produktion einer neuen Generation von nanostrukturierten Verbundstoffen zu etablieren. Nähere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über den Erhalt der Fördermittel, die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die vom Erhalt solcher Fördermittel abhängen, und die Vermarktung der Technologie und der Patente des Unternehmens. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersagen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, laufend oder Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen bzw. an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und Effizienzniveau bzw. die Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen auch der Erhalt der von SDTC, ASIP und NRC-IRAP bereitgestellten Fördergeldern und der Erhalt der von behördlicher Seite erforderlichen Genehmigungen. Das Management des Unternehmens hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

