Fast zwei Wochen lang war Donald Trump auf Asien-Tour. Zum Abschluss gibt es noch einen Gipfel in Manila. Der US-Präsident gibt sich zufrieden. Aber um eine Klarstellung kommt er nicht herum.

Mit einem weiteren Gipfeltreffen auf den Philippinen hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag seine Asien-Reise beendet. Zum Abschluss nahm Trump in der Hauptstadt Manila kurz an einem Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus Ostasien teil, darunter auch Chinas Premierminister Li Keqiang.

Nach seiner bislang längsten Auslands-Tour von knapp zwei Wochen wird der US-Präsident in der Nacht zum Mittwoch in Washington zurück erwartet.

Das Ostasien-Treffen unter Vorsitz des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte war der letzte in einer ganzen Gipfel-Serie. Die Runde in Manila begann verspätet, Trump entschloss sich früher als geplant zur Abreise und nahm am so genannten Familienfoto nicht teil.

Reportern

