Die blendende Konjunktur in Deutschland hat die Anleger zurück aufs Parkett gelockt. Nach einem schwachen Wochenstart geht es am Dienstag wieder rauf in Frankfurt. Die letzten großen Dax-Titel öffnen ihre Bücher.

Der deutsche Wirtschaftsmotor hält die Frankfurter Aktienrally am Laufen. Die Anleger nutzten die starken Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik und kehrten nach einem schwachen Wochenstart aufs Parkett zurück. Mit eine Dax-Plus von zeitweise einem halben Prozent gelang den Frankfurter Börsianern die morgendliche Trotz-Reaktion. Zuletzt notierte der Deutsche Aktienindex 0,3 Prozent fester bei 12.118 Punkten. Die gestern mehrmals unterschrittene 13.000-Punkte-Marke konnte der Dax damit wieder auf Distanz bringen. Die Furcht vor einer anstehenden Korrektur aber bleibt.

Nach dem krassen Anstieg der vergangenen Wochen mehren sich die mahnenden Stimmen der Analysten. Von Anfang September bis zum Rekordhoch am vergangenen Dienstag hatte der Dax mehr als zwölf Prozent zugelegt. Seitdem stottert der Handel. Dass das Parkett gestern nun die 13. Tausendermarke zum ersten Mal seit fast drei Wochen testete, nimmt den Akteuren nicht gerade die Sorgen. Immerhin bestand der Trend die Prüfung.

Kaum Impulse liefern die asiatischen Börsen: Anleger in Japan zeigen sich unentschlossen, der Leitindex Nikkei verändert sich kaum. Abwärts geht es an der Börse in Schanghai: Der Shanghai Composite Index lag zur Halbzeit am Dienstag ein halbes Prozent im Minus.

An der Frankfurter Börse blicken Anleger am Dienstag vor allem auf die Nachzügler der zu Ende gehenden Bilanzsaison. Interessieren dürften vor allem die Zahlen des Energiekonzerns RWE, ein Schwergewicht im Dax, der am Morgen erfreuliche Neun-Monats-Zahlen vorlegte. Unter den größten Gewinnern im Dax waren RWE-Titel mit einem Kursplus von 1,2 Prozent. Der Energieversorger ...

