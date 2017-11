Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag einen neuen Anlauf nach oben gestartet und tendiert im frühen Geschäft etwas fester. Gewinnmitnahmen und Zweifel am Erfolg des Rallys hatten die Dividendenpapiere zuletzt teilweise deutlich nachgeben lassen. Doch die Zurückhaltung hält mehrheitlich an, wie es im Handel mit Blick auf die zaghafte Aufwärtsbewegung heisst. Statt wie lange zuvor bei fallenden Kursen wieder zuzugreifen und Kaufgelegenheiten zu sehen, seien die Anleger vorsichtiger geworden.

Die Vorgaben sind mehr oder weniger neutral. So fielen etwa die Daten zur chinesischen Industrieproduktion für Oktober im Rahmen der Erwartungen aus. Damit mehren sich die Zeichen für ein etwas langsameres Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte. Überraschend robust fiel hingegen das Wirtschaftswachstum in Deutschland aus. Im Tagesverlauf werden weitere wichtige Konjunkturdaten erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,28% höher bei 9'188,61 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,40% auf 1'487,77 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,38% auf 10'540,19 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 26 im Plus und nur vier im Minus.

Credit Suisse (+0,6%) hatte am Vorabend im Devisenskandal einen Vergleich in den USA gemeldet. Die Grossbank verständigte sich im Streit um mutmassliche Manipulationen auf eine Vergleichszahlung von ...

