Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Eltern sollen nach dem Willen der Parteien einer Jamaika-Koalition den Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung ihrer Grundschulkinder bekommen. Dieses Ziel haben Union, FDP und Grüne bei ihren Beratungen über die Familienpolitik nach Angaben der Rheinischen Post grundsätzlich vereinbart. "Wir wollen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler", heißt es demnach in einem Papier der Sondierungen zur Familienpolitik.

Uneinig seien sich die Unterhändler aber zunächst noch bei der Umsetzung. Die FDP stellt laut den Angaben das Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt und will wie die Grünen im Gegenzug das Kooperationsverbot von Bund und Ländern in der Bildungspolitik kippen - während CDU und CSU eine Umsetzung nach der im Sozialgesetzbuch geregelten Kinder- und Jugendhilfe fordern, die unter anderem die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen regelt.

Die Sondierungsgespräche für eine mögliche Jamaika-Koalition sollen am Dienstagnachmittag fortgesetzt werden. Dabei soll es unter anderem um die Themenblöcke Arbeit, Gesundheit und Pflege, Verkehrspolitik und Landwirtschaft sowie um Finanzfragen gehen. Am Abend will eine Spitzenrunde dann über die umstrittene Migrationspolitik verhandeln. Am Montag hatten sich die Sondierer trotz mehrstündiger Beratungen erneut nicht auf einen gemeinsamen Weg zum Klimaschutz geeinigt. Die Parteien wollen ihre Sondierungsgespräche aber am Donnerstag abschließen.

November 14, 2017 03:50 ET (08:50 GMT)

