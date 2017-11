NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 200 Euro belassen. Zwar hob Analyst Philip Kett in einer Studie vom Dienstag seine Schätzungen für 2018 und 2019 recht deutlich an, liegt damit aber dennoch unter den Konsenserwartungen. Die Aktie des Rückversicherers habe aufgewertet, sodass höhere Versicherungstarife nun bereits im Kurs berücksichtigt sein dürften./ajx/jha/

Datum der Analyse: 14.11.2017

ISIN DE0008430026

AXC0120 2017-11-14/10:26