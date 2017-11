flatex Morning-news DAX update

Am Dienstag wiesen die asiatisch-pazifischen Kurstafeln überwiegend Verluste auf. Zu den größten Verlierern gehörten der australische ASX und auch an den festlandchinesischen Börsen in Shenzen und Shanghai überwogen die negativen Vorzeichen. Die US-Futures tendieren seit der asiatischen Handelszeit recht uneinheitlich. Der Xetra-DAX eröffnete in Frankfurt mit 13.101,09 Punkten getragen von starken deutschen BIP-Daten zum dritten Quartal. Das BIP Q3 wurde mit einem Plus 0,8 Prozent veröffentlicht.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Montag mit einem Minus von 0,40 Prozent bei 13.074,42 Punkten und durchbrach kurzfristig die 13.000-Punkte-Marke. Am Freitag findet der kleine Verfallstag an der EUREX statt. Aus diesem Grund könnte der Blick auf den übergeordneten Chartverlauf vom Tief des 29. August bei 11.968,84 Punkten bis zum Rekordhoch vom 07. November bei 13.525,56 Punkten zur Ermittlung weiterer Ziele hilfreich sein. Die Widerstände wären bei 13.135/13.526 und 13.917 Punkten auszumachen. Die nächsten Unterstützungen kämen bei 12.893/12.697 und 12.501 Punkten in Betracht.

