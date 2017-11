Neue Anleihe - die Westfalia Real Estate GmbH (WSTF) begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Millionen Euro. Die WSTF-Anleihe 2017/22 (WKN A2GS27) wird jährlich mit 5,25% verzinst und läuft bis zum 01.12.2022. Das auf Immobilienprojekte in den Städten Düsseldorf, Köln und Wuppertal fokussierte Unternehmen möchte die Anleihen-Mittel für den Erwerb und die Entwicklung von noch zu beschaffenen Immobilien in der genannten Region verwenden. Die WSTF-Anleihe soll an der Frankfurter Börse im Freiverkehr handelbar sein.

