Hillside, New Jersey (ots/PRNewswire) - WizKids, führender Anbieter von hochwertigen vorbemalten Miniatur-Figuren und etablierten Brettspielen, gab heute Pläne für eine neue Miniaturen-Reihe und ein neues Brettspiel bekannt, die sich auf das weltweit enorm beliebte Sammelkartenspiel Magic: The Gathering stützen. Mit dem neuen IP erweitert WizKids seine bestehende Lizenzpartnerschaft mit dem führenden Spieleersteller Wizards of the Coast, die bereits das berühmte Dungeons & Dragons beinhaltet.



Die Neuvorstellung kombiniert die Expertise von WizKids im Bereich Miniaturen mit der weltweit renommierten originalen Sammelkartenspiel-Marke und lässt die Fans komplett in die Magic-Welt abtauchen!



Die ersten der vorbemalten Miniaturen werden Favoriten der symbolischen Kreaturen aus dem Kartenspiel in den Fokus rücken und dem Tabletop-Spielerlebnis einen Premium-Touch verleihen, das Brettspiel wiederum wird auf der ursprünglichen Überlieferung der Sammelkarten aufbauen. Die Spieler erforschen als Planeswalkers die Landschaften von Dominaria, um sich mit ihren Manaquellen zu verbinden, an Macht zu gewinnen, bevor ihre Gegner stärker werden, und ihr Deck an Zaubersprüchen aufzubauen.



"Wir übertragen eine seit vielen Jahren extrem beliebte Marke auf ein neues Medium", erklärt Justin Ziran, President von WizKids. "Qualitativ hochwertige Miniaturen zu fertigen und fesselnde Brettspiele auf den Markt zu bringen ist das Herzstück von WizKids. Wir sind total begeistert und freuen uns sehr darauf, unsere Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast mit Magic: The Gathering weiter ausbauen zu können".



Die neue Miniaturen-Reihe und das Brettspiel werden im Herbst 2018 auf den Markt kommen.



Informationen zu WizKids



WizKids/NECA, LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von NECA, ist ein im US-Bundesstaat New Jersey ansässiger Spieleentwickler und Publisher, der sich der kreativen Entwicklung von fantasievollen Spielen widmet. WizKids hat als Vorreiter das Combat Dial-System eingeführt, das in HeroClix zum Einsatz kommt, dem mit über 750 Millionen verkauften Miniatur-Spielfiguren weltweit führenden Sammel-Miniaturen-Spiel auf dem Markt. WizKids arbeitet kontinuierlich an neuartigen, selbstentwickelten Spielplattformen und Features wie dem preisgekrönten Fantasy-Brettspiel Mage Knight, der zukunftsweisenden Dice Building Game-Engine für die von der Kritik gefeierten Spiele Quarriors! und Dice Masters, und seiner vielbeachteten Umsetzung von Attack Wing. Weitere Informationen finden Sie unter www.wizkids.com.



Informationen zu Wizards of the Coast



Wizards of the Coast LLC, eine Tochtergesellschaft von Hasbro, Inc. (NASDAQ:HAS), ist der Marktführer für Lifestyle-Games. Die Spieler und Fans von Wizards sind Mitglieder einer globalen Community, die sich sowohl für digitales Gaming als auch für reale Rollenspiele begeistert. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe von Gaming-Erlebnissen mit wohlbekannten Markennamen wie MAGIC: THE GATHERING, DUNGEONS & DRAGONS und AVALON HILL. Weitere Informationen über die weltbekannten Marken von Wizards of the Coast finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.wizards.com/.



Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons, Dominaria und die entsprechenden Logos sind Marken von Wizards of the Coast in den USA und anderen Ländern. © 2017 Wizards of the Coast LLC.



