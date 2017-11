Bonn - Gestern zogen die Renditen am deutschen Rentenmarkt per Saldo leicht an, ohne dass Impulse von der Konjunkturseite erkennbar waren, so die Analysten von Postbank Research. Die Renditen 10-jähriger und 2jähriger Bunds seien leicht um jeweils 1 Basispunkt auf 0,42% bzw. -0,74% gestiegen, während 5-jährige Papiere unverändert bei -0,32% rentiert hätten. Heute Morgen zeige sich der Markt von den starken deutschen BIP-Daten doch etwas beeindruckt, so dass die Renditen auf breiter Front leicht anziehen würden. 10-jährige US-Treasuries hätten gestern bei 2,40% und damit unverändert zum Vorwochenschluss rentiert. (14.11.2017/alc/a/a)

