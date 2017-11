Hannover - Geopolitische Entwicklungen in Saudi-Arabien standen in der vergangenen Woche im Fokus der Rohölmärkte und sorgten zeitweise mit einem Sprung über die Marke von 64 USD je Barrel bei der Nordseesorte Brent für ein neues Zweijahreshoch, so Frederik Kunze und Georg Händel von der Nord LB.

