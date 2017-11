SimyBall - Biofeedback-Gamecontroller und Spiele Apps gegen den Stress im Job und ADHS bei Kindern - startet Kickstarter Kampagne



Wien (ots) - Das Wiener Start-up SimyLife startet am 14. November seine erste Kickstarter Kampagne für den mehrfach ausgezeichneten Gamecontroller SimyBall. Durch Trainerexpertise aus dem Spitzensport und langjährige Erfahrung in der Spieleentwicklung, gelang es dem Team von SimyLife einen Biofeedback-Gamecontroller zu entwickeln, der die Botschaft des Körpers wahrnimmt und somit spielerisch seine Leistungsfähigkeit und Konzentration steigert.



Die zunehmende Digitalisierung der Welt und steigende Stressbelastung führen zu Veränderungen bei den menschlichen Synapsen. Die Auswirkungen sind reduzierte Konzentrations- und Kreativitätsfähigkeit sowie Gesundheitsprobleme, die bis zum Burn-out führen können. Studien zeigen, dass übliche Methoden zur Stressprävention zeitaufwendig, kostenintensiv und nicht nachhaltig motivierend sind. So sind sowohl Unternehmen, als auch leistungsorientierte Menschen, die ihre Stresstoleranz und Leistungsfähigkeit verbessern wollen auf der Suche nach effizienten Methoden zur Stressprävention.



Bei Kindern kann übermäßiger Konsum digitaler Medien und Computerspiele zu einer Beeinträchtigung der schulischen Leistungsfähigkeit oder auch zur sozialen Abnabelung führen. Dies wird und wurde über Jahre von Wissenschaft und Medien übermittelt. Doch neuere Studien zeigen, dass maßvolles Computerspielen die Intelligenz fördert.



Das Wiener Startup SimyLife mit dem mobilen Biofeedbackgerät und Gamecontroller SimyBall setzt genau hier an. Der SimyBall nimmt mittels Sensoren die Signale des Körpers wahr und gibt direktes Farbfeedback zur aktuellen Stresssituation. Zusätzlich wird der User mit Spielen, mentalen Anwendungen und digitalem Coaching unterstützt. Somit bietet das SimyBall System kontrolliertes Spielen, mit dem Erwachsene als auch Kinder, Feedback über die eigene körperliche Situation erhalten und spielerisch ihre Leistungsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit erhöhen. Dank des speziellen "Gameplays" wird in jedem Spiel implizit mit einem geringen Zeitaufwand von 5-10 Minuten ein gezieltes Trainingsprogramm absolviert, welches ideal in den Arbeitsalltag integrierbar und auch für Kinder geeignet ist.



"Die Idee zu SimyBall kommt aus dem Spitzensport", erzählt SimyLife CEO und ehemaliger Spitzensportler Andreas Chabicovsky. "Athleten setzen bewusst Phasen der Regeneration und des Trainings zur Leistungssteigerung ein. Im Trubel des Alltags geht uns diese Information über unseren Körper jedoch verloren. Selbst mit dem Wissen, dass wir etwas für uns tun wollen, bleiben wir oft nicht am Ball. Hier wollen wir mit dem SimyBall ansetzen. Der SimyBall nimmt die Botschaft deines Körpers wahr und steigert spielerisch die Leistungsfähigkeit."



"Dieser kleine Ball ist etwas Zeitgemäßes, um die Leute wieder zu sich selbst zu bringen." - Ali Mahlodji - Co-Founder watchado - EU Jugendbotschafter, Autor, EU Ambassador for the new narrative.



"Der SimyBall ist die größte Innovation im Bereich Biofeedback seit 20 Jahren" - Peter Hauschild - Psychologe - Biofeedback Experte



"SimyBall could become the crucial factor for mental training to get the ticket to Mars" - Guenther Golob - "Mars One" Astronaut Candidate



Der SimyBall ist ein mobiler Spielecontroller und Biofeedbackgerät in Ballform. Dieser misst den Puls, den Hautleitwert und die Körpertemperatur. Das aktuelle Stressniveau wird als Farbfeedback angezeigt. So hilft der SimyBall die Reaktionen des Körpers auf Stress besser wahrzunehmen. Der Spieler lernt zu erkennen wie viel Stress aktiviert und wann es dem Körper zu viel wird.



Die eigens entwickelten SimyGames (Spiele-Apps) werden mit dem SimyBall durch Bewegungsinteraktionen und Play Buttons gesteuert. Die dabei erfassten Vitalwerte werden in ein persönliches und faszinierendes Erlebnis einbezogen und bestimmen den Erfolg. Alle Spiele-Apps basieren auf Methoden aus dem Mentaltraining zur Steigerung der Selbstregulationsfähigkeiten, z.B. der Entspannungs- und Konzentrationsfähigkeit, sowie mentaler Leistungsfähigkeit.



Der virtuelle Coach unterstützt die Spieler mittels Tipps und Tricks.



Die SimyLife App ist die zentrale Coaching App für alle Anwendungen von SimyLife.



* Starttermin 14.11 um 08:00 Uhr (CET/MEZ) * Laufzeit 30 Tage * Preis: Early Bird EUR 119,- (SimyBall + SimyLife App + 1 Spiel) Basis Preis EUR 139,- (SimyBall + SimyLife App + 1 Spiel)



YouTube-Video "[SimyBall: Ein Ball für alle Fälle] (https://youtu.be/5QCus3Eggto)"



