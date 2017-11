Heutiger Fokus liegt auf den neuen Inflationsdaten aus Großbritannien, kann der Bericht dem GBP helfen? Anleger erwarten erneut starke Zahlen vom ZEW zur Konjunkturlage in Deutschland Die wichtigsten Reden von Zentralbankmitgliedern finden heute in Frankfurt statt

Zusammenfassung:Am Dienstag geht es vor allem um die neuen Inflationsdaten aus Großbritannien (für Oktober). Eine weitere starke Veröffentlichung würde eine schärfere Geldpolitik der Bank of England rechtfertigen. Auch der schwächelnde GBP hätte die Möglichkeit sich wieder etwas zu erholen. Des Weiteren gibt es noch folgende interessanten Daten aus Europa: ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland und der zweite BIP-Bericht aus der Eurozone für das dritte Quartal. Außerdem werden heute zahlreiche Zentralbankmitglieder in Frankfurt sprechen. 10:30 Uhr - Verbraucherpreisindex aus Großbritannien (für Oktober): Zum ersten Mal im letzten Jahrzehnt hat die Bank of England die Zinsen erhöht. Die Inflation ist einer der wichtigsten Anliegen der britischen Zentralbank, daher werden sich Anleger besonders auf die Veröffentlichung konzentrieren. Ein starker Bericht würde ...

