Zürich - Schweizerinnen und Schweizer sind vor den anstehenden Weihnachtstagen in Kauflaune: Im Schnitt wollen sie in diesem Jahr 292 Franken für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das sind zwar 0,7 Prozent weniger als vor einem Jahr, aber mehr als in allen übrigen Jahren seit 2012. Die Konsumenten in der Region Zürich planen mit 310 Franken besonders grosszügig, während das Budget mit 257 Franken in der Zentralschweiz am tiefsten ist.

Am meisten dürfte der Fachhandel von der anhaltend guten Stimmung der Verbraucher profitieren: In Warenhäusern und Einkaufszentren wollen Herr und Frau Schweizer durchschnittlich 121 Franken ausgeben, in Fachgeschäften 104 Franken und im Onlinehandel 52 Franken. Mehr als sieben von zehn Schweizerinnen und Schweizern geben an, ihre Weihnachtsgeschenke im eigenen Land einzukaufen. Immerhin 28 Prozent der Befragten gehen allerdings ausschliesslich oder zumindest teilweise im benachbarten Ausland auf Einkaufstour. Das sind die Ergebnisse einer Studie des Beratungsunternehmens EY.

«Die Konjunktur und der Arbeitsmarkt haben sich zuletzt gut entwickelt, die Kauflaune der Schweizerinnen und Schweizer ist ungetrübt. Gerade zu Weihnachten sitzt bei vielen Konsumenten das Geld locker - vieles spricht daher auch in diesem Jahr wieder für ein Rekordweihnachtsgeschäft», kommentiert Martin Gröli, Leiter Consumer Products & Retail bei EY, die Umfrageergebnisse.

Trend zu Geldgeschenken und Gutscheinen hält an

Offenbar fehlen vielen Schenkern wie bereits im letzten Jahr die Ideen für passende Geschenke, sodass sie lieber zu Gutscheinen oder Geldgeschenken greifen: Im Schnitt wollen Schweizerinnen und Schweizer dafür 56 Franken ausgeben, gefolgt von 41 Franken für Bücher/E-Books und 27 Franken für Kleidung. Im Vergleich zu Weihnachten 2016 zugenommen haben die geplanten Ausgaben für Spielwaren (von 24 auf 26 Franken), Unterhaltungselektronik (von 13 auf 21 Franken), Kosmetika (von 13 auf 16 Franken), Schmuck (von 11 auf 16 Franken) und CDs/DVDs (von 9 auf 15 Franken).

Gröli führt die anhaltende Beliebtheit von Gutscheinen und Bargeld darauf zurück, dass sich Interessen und Konsumverhalten jüngerer und älterer Konsumenten auseinanderentwickelt

