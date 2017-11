Klassik Radio AG: KLASSIK RADIO UND UNIVERSAL MUSIC SCHLIESSEN WEITREICHENDE LIZENZVEREINBARUNG

Nach den jüngsten Kooperationen mit Sony Music und dem weltgrößten unabhängigen Klassiklabel Naxos erweitert Klassik Radio konsequent sein Programm für seinen neuen Streamingdienst "Klassik Radio Select". Via Lizenzvereinbarung mit Universal Music erhält Klassik Radio Zugang zum umfangreichen Repertoire des weltweit größten Major-Labels.

Augsburg, 14. November 2017

Die weitreichende Lizenzvereinbarung ermöglicht den Abonnenten des neuen Streaming-Angebots "Klassik Radio Select" Zugang zu dem gesamten Repertoire an Klassik, Jazz und Filmmusik der Universal Music Group. Darüber hinaus gilt die Kooperation auch für das renommierte Klassik-Label "Deutsche Grammophon" sowie das legendäre Jazz-Label "Blue Note", die beide ebenfalls zu Universal gehören.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir Universal Music von unserem innovativen Streaming-Dienst überzeugen konnten. Die Vereinbarung bedeutet für uns die Erreichung eines wichtigen Meilensteins in unserer Content-Strategie. Dank Universal haben unsere Hörer nun Zugriff auf herausragende Aufnahmen von Künstlern wie Anne-Sophie Mutter, David Garrett, Lang Lang, Rolando Villazón, Daniil Trifonov, Daniel Hope und noch vielen weiteren mehr. Unsere Herangehensweise an die Zusammenstellung der Musikprogramme in der App ist sicherlich einzigartig. Im Vergleich zum Wettbewerb, wo dies ein Algorithmus übernimmt, kuratieren bei uns Experten und Stars aus der Szene die Sender.", sagt Ulrich Kubak, Gründer und Vorstand der Klassik Radio AG.

Der neue Streaming-Dienst "Klassik Radio Select" verbindet die Vorteile des Radios mit denen des Streamings und bietet damit ein innovatives Konzept für Fans von Klassik, Oper, Filmmusik, Jazz und Lounge. Die werbefreie Variante kostet 5,99 Euro pro Monat und liefert auch das Klassik Radio-Live-Programm erstmals ohne Werbung. Einzigartiges Feature ist der innovative MyNews Service, der mit nur einem Klick, Content wie Nachrichten, Wetter, Börsennews, Kulturtipps und vieles mehr an- oder abwählbar macht. Daneben wird es weiterhin ein kostenfreies Angebot geben, bei dem zehn ausgewählte Sender sowie das Live-Programm mit Werbeunterbrechungen zur Verfügung stehen. Mit seinem neuen Dienst unterstreicht Klassik Radio seine starke Fokussierung auf das Digitalgeschäft und positioniert sich erneut als innovatives Medienunternehmen.

ÜBER KLASSIK RADIO

Klassik Radio ist Deutschlands meistverbreitetes Privatradio und einer der erfolgreichsten Klassik-Sender weltweit. Mit einem einzigartigen Mix aus Klassik-Hits, Filmmusik und Lounge erreicht Klassik Radio über 4 Millionen Hörer allein in Deutschland. 2016 konnte Klassik Radio seine Reichweite um 50 % steigern. Klassik Radio ist Vorreiter in der Digitalisierung von Radio und von Beginn an einer der wichtigsten Partner der bundesweiten DAB+ Verbreitung.

Die Klassik Radio AG ist die einzige börsennotierte Radiogesellschaft in Deutschland. Die Aktie wird im Regulierten Markt (General Standard) in Frankfurt unter der ISIN DE0007857476 und dem WKZ KA8 gehandelt. www.klassikradio.de

ÜBER KLASSIK RADIO SELECT

Anzahl über 100 zum Start, Sender: soll weiter ausgebaut werden Preis: 5,99 EUR / Monat Start: Nov 17 Kostenlose 30 Tage Testphase: Kündigungs- monatlich frist: Sprache: deutsch/englisch Übertragungs- HD (320 kBit/s) qualität: Empfang App, Webplayer, Sonos über: Markenbot- Rolando Villazón schafter und Chefkurator: Auswahl James Newton Howard, Jan weitere Lisiecki, Nic Raine, Martin Kuratoren: Stadtfeld Infos unter: [1]select.klassikradio.de 1. http://www.select.klassikradio. de/ ÜBER DIE UNIVERSAL MUSIC GROUP

Die UNIVERSAL MUSIC GROUP ist sowohl in Deutschland als auch weltweit Marktführer im Musikgeschäft und in 60 Territorien der Erde vertreten. Die Gruppe verfügt über den umfangreichsten Musikkatalog der Welt. Er enthält die populärsten Künstler und Aufnahmen aus allen Genres und damit die wichtigsten Werke aus über 100 Jahren Musikgeschichte. Die UNIVERSAL MUSIC GROUP ist eine 100-prozentige Tochter von VIVENDI.

