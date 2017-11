Der schwache Dollar hat Infineon zum Ende seines Geschäftsjahres gebremst. Allerdings profitiert der Chiphersteller stark von der guten Nachfrage nach Chips für die Automobilindustrie.

Trotz Bremsspuren durch den schwachen Dollar will der Chiphersteller Infineon im laufenden Geschäftsjahr sein Tempo halten. Der Umsatz soll erneut um rund neun Prozent steigen, mit einer Schwankungsbreite von plus oder minus zwei Prozentpunkten, wie der Konzern aus Neubiberg bei München am Dienstag ankündigte. Verändere sich der Wechselkurs nicht, könne wohl ein zweistelliger Prozentsatz erreicht werden. Vor allem das Geschäft mit der Autobranche soll für Schub sorgen. "Wir gründen unser Wachstum auf viele unterschiedliche Säulen", sagte Infineon-Chef ...

