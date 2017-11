Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unter den Partnern einer möglichen Jamaika-Koalition herrscht weiter Uneinigkeit in der Migrationspolitik. Führende Sondierungsteilnehmer von Union und Grünen beharrten am Dienstag auf ihren unterschiedlichen Positionen zum Familiennachzug von Flüchtlingen.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) pochte erneut darauf, auch 2018 den momentan ausgesetzten Nachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus nicht wieder zuzulassen - doch Grünen-Verhandlerin Claudia Roth kündigte an, ihre Partei werde einer weiteren Aussetzung nicht zustimmen.

"Es geht um ein paar Hunderttausend Menschen, die subsidiär geschützt sind, also nicht einen unmittelbaren Anspruch haben - und da sagen wir, da muss der Familiennachzug ausgesetzt werden", sagte Kauder im ARD-"Morgenmagazin". Es gehe darum, "um wie viele Menschen geht es, die hier sind, die dann Angehörige nachkommen lassen könnten, und da weiß man nicht, wie viele dann kommen".

Jamaika spricht am Abend über Flüchtlingspolitik

Roth erklärte, für die weitere Aussetzung des Familiennachzuges sei ein neues Gesetz nötig. "Da können wir nicht zustimmen, denn für uns ist die Familie ein Kernbereich, dass die Menschen sich hier integrieren können, dass sie sich hier sicher fühlen", kündigte Roth an. "Familiennachzug muss für Geflüchtete, auch für subsidiär Geflüchtete ermöglicht werden." Man könne das Recht auf Leben mit der Familie nicht in Frage stellen. "Das Recht auf Familie ist ein Grundrecht, und das gilt natürlich nicht nur für die deutsche Familie", betonte die Bundestags-Vizepräsidentin.

Union, FDP und Grüne wollen ihre Sondierungsgespräche für eine mögliche Jamaika-Koalition am Dienstagnachmittag fortsetzen. Dabei soll es unter anderem um die Themenblöcke Arbeit, Gesundheit und Pflege, Verkehrspolitik und Landwirtschaft sowie um Finanzfragen gehen. Am Abend will eine Spitzenrunde dann über die umstrittene Flüchtlingspolitik verhandeln. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Position seiner Partei aber schon als "unverrückbar" bezeichnet.

Schon am Montag hatten sich die Sondierer trotz mehrstündiger Beratungen erneut nicht auf einen gemeinsamen Weg zum Klimaschutz geeinigt. Die Parteien wollen ihre Sondierungsgespräche aber am Donnerstag abschließen. Beide Themen könnten deshalb möglicherweise erst in einer letzten Runde im kleinsten Kreis der Parteichefs geklärt werden.

