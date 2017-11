BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 13-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 13/11/2017 IE00B88D2999 17153 GBP 3738757.667 217.9652345 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 13/11/2017 IE00B7VB3908 443891 GBP 7231301.009 16.29071328 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 13/11/2017 IE00B7SD4R47 383027 EUR 88336285.23 230.6267841 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 13/11/2017 IE00B8JF9153 1181419 EUR 8428537.556 7.1342492 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 13/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9193577.529 283.9715067 Daily ETP



Boost ShortDAX 13/11/2017 IE00B8GKPP93 1024510 EUR 6384946.714 6.2321956 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 13/11/2017 IE00B7Y34M31 29964 USD 16259518.52 542.6351129 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 13/11/2017 IE00B8K7KM88 5822816 USD 42409401.95 7.2833148 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 13/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 9152605.816 978.1560133 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 13/11/2017 IE00B8VZVH32 6156097 USD 20331425.75 3.3026487 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 13/11/2017 IE00B7ZQC614 163377567 USD 149677083.7 0.9161422 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 13/11/2017 IE00B7SX5Y86 871153 USD 46430324.58 53.2975546 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 13/11/2017 IE00B8HGT870 663848 USD 15323152.1 23.0823202 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 13/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4220153.429 109.6855992 Daily ETP



Boost Copper 3x 13/11/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 2218715.354 25.0665479 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 13/11/2017 IE00B8KD3F05 54997 USD 3198330.351 58.154633 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 13/11/2017 IE00B8VC8061 197490576 USD 60702421.61 0.3073687 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 13/11/2017 IE00B76BRD76 212782 USD 6770940.597 31.8210215 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 13/11/2017 IE00B7XD2195 4579197 USD 16613230.55 3.627979 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 13/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1623572.945 97.1326919 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 13/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2293984.05 40.83275275 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 13/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2475086.132 66.2372182 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 13/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 415527.4988 158.1756752 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 13/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 21016458.71 53.97208158 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 13/11/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2790502.589 211.6261633 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 13/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 253401991 4920.42701 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 13/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 165609197.1 20345.11021 Daily ETP



Boost Palladium 13/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 908592.7446 48.8884985 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 13/11/2017 IE00B94QLN63 11471 USD 1601409.907 139.605083 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 13/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 597476.6611 122.861744 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 13/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 260373.624 4.6536009 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 13/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 368678.5237 70.8997161 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 13/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 644668.6569 87.1880791 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 13/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 494651.0742 83.0369438 Daily ETP



Boost Silver 2x 13/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 181450.8203 60.1826933 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 13/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 673332.573 45.9989461 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 13/11/2017 IE00B873CW36 5157195 EUR 50001400.53 9.6954644 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 13/11/2017 IE00B8NB3063 389199 EUR 36396279.7 93.5158613 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 13/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1680475.64 131.4926166 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 13/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13945331.61 49.627338 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 13/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 962504.6211 131.8499481 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 13/11/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 75468946.67 56.8179449 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 13/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 113377.5833 138.0969346 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 13/11/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8216871.638 51.22610183 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 13/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 263887.3538 105.5549415 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 13/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10505139.23 79.4573767 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 13/11/2017 IE00BLS09N40 462092 EUR 17439308.32 37.7399053 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 13/11/2017 IE00BLS09P63 411820 EUR 7086710.451 17.2082717 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 13/11/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3975060.896 109.3822651 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 13/11/2017 IE00BLNMQT00 35136 EUR 1418913.518 40.3834676 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 13/11/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 3105296.985 17.6630016 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 13/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1029071.265 92.9016218 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 13/11/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 967952.1377 32.9403484 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 13/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 496437.5869 57.9950452 Short Daily ETP



Boost Brent 13/11/2017 IE00BVFZGD11 377613 USD 7759455.309 20.5486975 Oil ETC



Boost Gold 13/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2899073.363 26.148874 ETC



Boost Natural Gas 13/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 1022459.702 23.3699733 ETC



Boost BTP 10Y 5x 13/11/2017 IE00BYNXNS22 173650 EUR 7576363.409 43.6300801 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 13/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2969664.45 49.7631284 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 13/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1536905.415 79.8226558 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 13/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 569215.7099 76.9730507 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 13/11/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1500935.39 88.488114 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 13/11/2017 IE00BYTYHS72 169399 USD 7195774.224 42.4782568 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 13/11/2017 IE00BYTYHR65 310057 USD 5388636.748 17.3795036 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 13/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5813427.557 236.8766831 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 13/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 285111.6367 25.9192397 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 13/11/2017 IE00BYTYHQ58 31141978 USD 7871110.026 0.2527492 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 13/11/2017 IE00BYMB4Q22 107028 EUR 16214393.32 151.4967422 ETP



