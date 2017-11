Flachau (ots) - Die Salzburger Sportwelt mit den Ferienorten Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann-Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos bildet das winterliche Herzstück von Ski amadé. Österreichs größtes Skivergnügen mit über 760 Pistenkilometern und 270 Liftanlagen war von Beginn an internationaler Vorreiter. Auch in diesem Winter ist viel geboten.



Zwtl.: "Winterstart hoch 2" und "Riders Cup" in Wagrain-Kleinarl



Der "Riders Cup" als Teil der Red Bull Ice Cross Downhill-WM kehrt von 14. bis 17.12.2017 zurück. Unter den Teilnehmern die erfolgreichsten Ice Skater der Welt. [www.wagrain-kleinarl.at] (http://www.wagrain-kleinarl.at)



Zwtl.: "Bau dir deinen eigenen Holzski" bei Rupert Thurner in St. Johann-Alpendorf



Handhobel, Stichsäge, Laminierharz und Fiberglas benötigt man, um seinen eigenen Ski zu bauen. Nach zwei Tagen Bauzeit geht's auf die Piste. [www.sanktjohann.com] (http://www.sanktjohann.com)



Zwtl.: Neue 6er-Sesselbahn am Shuttleberg in Flauchwinkl-Zauchensee



Im Dezember geht der Lumberjack-Shuttle, der bisher längste Lift am Shuttleberg, in Betrieb. In rund sechs Minuten bringt er Wintersportler zur Bergstation am Frauenalmsattel. [www.absolutpark.com] (http://www.absolutpark.com)



Zwtl.: "Audi FIS-Skiweltcup-Damen Nachtslalom" in Flachau



Von 08. bis 09.01.2018 verwandelt sich Flachau in einen internationalen Weltcup-Hotspot. Wenn sich die besten Slalomfahrerinnen der Welt messen, darf eine Party nicht fehlen. [www.flachau.com] (http://www.flachau.com)



Zwtl.: Längste, beleuchtete Rodelbahn in Radstadt



Sechs Kilometer ist die längste, beleuchtete Rodelbahn der Salzburger Sportwelt lang: Sie ist im Winter täglich von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet, jeweils dienstags und freitags auch abends bis 22.30 Uhr. [www.radstadt.com] (http://www.radstadt.com)



Zwtl.: "39. International Dopgas Ballon Trophy" in Filzmoos



Vom 13. bis 20.01.2018 findet in Filzmoos die Internationale Dopgas Ballon Trophy statt. Besonderes Spektakel ist die "Nacht der Ballone" am 14.01.2018. [www.filzmoos.at] (http://www.filzmoos.at)



Zwtl.: Kulinarischer Spaziergang und Hütten.Hopping in Altenmarkt-Zauchensee



Beim "Kulinarischen Spaziergang" und beim "Hütten.Hopping mit Ski" werden an ausgewählten Genussadressen Pongauer Köstlichkeiten serviert und echte Insider-Geschichten erzählt. [www.altenmarkt-zauchensee.com] (http://www.altenmarkt-zauchensee.com)



Zwtl.: Familienfest in Eben



Am 11.02.2018 findet erneut das beliebte monte popolo Familienfest mit großem Unterhaltungsprogramm und Gewinnspiel statt. [www.eben.at] (http://www.eben.at)



Video: [https://www.youtube.com/watch?v=2v8uMsu8J7Q] (https://www.youtube.com/watch?v=2v8uMsu8J7Q)



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Salzburger Sportwelt 5542 Flachau Tel. +43 6457 2929 Gerhard Wolfsteiner g.wolfsteiner@salzburgersportwelt.com Andrea Zuljan, MBA a.zuljan@salzburgersportwelt.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4701/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Salzburger Sportwelt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/64989 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_64989.rss2