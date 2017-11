Leutershausen (ots) - Friedhofsexperte Alexander Hanel geht davon

aus, dass sich die Friedhöfe in der Schweiz in Zukunft rasant

verändern werden. Der Unternehmer hat mit der Marke "Rokstyle" das

erste Fashionlabel für Grabsteine gegründet und trifft damit einen

Zeitgeist. Immer neue und besondere Bestattungsformen und eine

erhöhte Nachfrage nach moderner Grabmalgestaltung zeigen, dass es

hier eine Entwicklung gibt.



Darauf hat Alexander Hanel reagiert. Als erstes Unternehmen

verziert er Grabsteine mit Swarovski-Kristallen im Rahmen einer

Designer-Kollektion. Nach dem erfolgreichen Start in der DACH-Region

und dem Gewinn diverser Wirtschaftspreise, können die neuartigen

Steine nun auch in der Schweiz erworben werden. Ein erster

Premium-Händler ist jetzt in Hinwil im Kanton Zürich dabei, weiter

sollen folgen.



Unternehmer Hanel ist auch Initiator des

Friedhofskulturkongresses. Er kennt sich mit Grabkultur aus und hält

sie für einen elementaren Bestandteil der menschlichen Geschichte.

Ohne sie gäbe es weder jahrtausendealte Überlieferungen noch

beeindruckende Bauten wie die Pyramiden in Ägypten. Man muss jedoch

gar nicht in die Ferne schweifen - auch die europäische und Schweizer

Bestattungskultur sind es wert, sich genauer damit zu beschäftigen,

sie zu wahren und auch im Sinne der Menschen weiterzuentwickeln. Das

ist heute möglich, weil durch entstandene Freiflächen Friedhöfe heute

neu angelegt und gestaltet werden können. Zudem werten zeitgemäße und

schön gestaltete Grabsteine den Ort der Trauer immer häufiger optisch

auf. Inzwischen sind viele Friedhofssatzungen deutlich liberaler

geworden und viele Menschen nutzen den Freiraum zur Gestaltung der

Grabanlagen.



Über Rokstyle



Rokstyle ist eine Marke der Stein Hanel GmbH. Josef Hanel und

seine Söhne Leonhard und Franz Hanel gründeten 1948 dieses kleine

Steinmetzgeschäft in einer Holzhüttenwerkstatt am Friedhof in

Leutershausen. Nach nunmehr über 60 Jahren Firmengeschichte

entwickelte sich das Familienunternehmen von einer

Holzhüttenwerkstatt zu einem komplexen Werksgelände mit Produktions-

und Verladehalle, Ausstellungshalle sowie eigenem Gestaltungsfriedhof

und ist somit eines der führenden Unternehmen im Grabmalbereich in

Mittelfranken. Als erstes Unternehmen verzierte die Stein Hanel GmbH

Grabsteine mit Swarovski-Kristallen im Rahmen einer

Designer-Kollektion. 2013 ist mit der Gründung des ersten

Fashionlabels für Grabsteine weltweit "Rokstyle" eine neue Marke

erschaffen worden, die zwischenzeitig mit mehreren Auszeichnungen

geehrt worden ist, z.B. mit dem German Brand Award und dem German

Design Award. Vertrieben werden die Grabsteine von der Fa. Destag in

Lautertal/Odenwald.





