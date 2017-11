FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 730 (810) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2315 (2500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNITED UTILITIES TARGET TO 850 (1010) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 290 (265) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES ROYAL MAIL TO 'OUTPERFORM' ('MARKET-P.' - TARGET 450 (370) P. - CREDIT SUISSE CUTS ESURE GROUP PRICE TARGET TO 290 (315) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 440 (455) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC TO 'SELL' ('NEUTRAL') - JPMORGAN CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 315 (325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN INITIATES NEX GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 650 PENCE - JPMORGAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3275 (3230) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS INTERTEK TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 5190 (5130) PENCE - LIBERUM RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 5450 (5300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SHIRE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4200 PENCE - LIBERUM RAISES SPEEDY HIRE PRICE TARGET TO 71 (62) PENCE - 'BUY'



