Kaum jemand in der FDP schaut so skeptisch auf ein Jamaika-Bündnis wie der liberale Finanzexperte Hermann Otto Solms. Wer ist der Mann, den Christian Lindner seinen "Beichtvater" nennt?

Als der FDP-Abgeordnete und Schatzmeister Hermann Otto Solms vor Kurzem die konstituierende Sitzung des Bundestags eröffnete, kursierte unter CDU-Parlamentariern eine Geschichte. Im Bundestagspräsidium sei zuletzt öfter mal ein Platz unbesetzt geblieben, vorn, an der Stirnseite des Plenums. Da habe ein Parteifreund geraten, man solle doch einfach "den Solms" dort platzieren: "Das merkt kein Mensch. Die Leute denken: Der gehört zum Inventar. Der war schon immer da."

Solms, 76, Finanzexperte, mehrfacher Großvater und begeisterter Motorradfahrer wirkt tatsächlich wie das fleischgewordene Gegenprogramm zum jüngsten Hipster- und Facebook-Wahlkampf seiner Partei: eben ganz die alte statt neue FDP. Ein Mann für Regierungsämter, weniger für laute Opposition, zumal er kein Typ für kernige Attacken ist.

Richtig ist das Gegenteil: Kaum jemand in der FDP schaut so skeptisch auf ein Jamaika-Bündnis. Die Rolle, die Jürgen Trittin bei den Grünen innehat, besetzt Solms bei den Liberalen. Und noch in einem anderen Punkt täuscht der Eindruck: Er, der wirkt als sei er direkt aus der Kohl-Ära in die Gegenwart gebeamt, war vom ersten Moment an in die Neuaufstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...