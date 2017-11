Der Chipkonzern Qualcomm hat das 130 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot des Konkurrenten Broadcom zurückgewiesen. Der Preis sei zu niedrig angesichts der Wachstumsaussichten der Firma.

Der US-Chipkonzern Qualcomm zeigt dem 103 Milliarden Dollar schweren Übernahmeangebot des Rivalen Broadcom die kalte Schulter. Das Unternehmen werde in der Offerte "dramatisch unterbewertet", teilte Qualcomm am Montag mit. Das Führungsgremium habe sich einstimmig gegen das Übernahmeangebot ausgesprochen. Zudem bestehe eine signifikante Unsicherheit, ob die Aufsichtsbehörden einem Zusammenschluss zustimmen würden, sagte Qualcomm-Direktor Tom Horton. Broadcom hält trotz der Absage an seinem Fusions-Vorstoß fest. "Wir glauben weiterhin, dass unser Vorschlag für die Qualcomm-Aktionäre die attraktivste Alternative ist und fühlen uns durch ihre Reaktion ermutigt." An der Börse kam die Absage von Qualcomm gut an: Die Aktien ...

