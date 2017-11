Vor welche großen Herausforderungen die Digitalisierung die Sicherheitsbranche stellt, welche zukunftsweisenden Perspektiven sie jedoch auch bietet, war am 20. Oktober in der Alten Lokhalle in Mainz das große Thema zahlreicher Fachvorträge und intensiver Diskussionen (Bild 1).

Die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkennen

»Digitale und analoge Welt werden immer weiter miteinander verschmelzen«, betonte Hekatron-Geschäftsführer Peter Ohmberger einleitend. »Jetzt geht es darum, wie wir die Digitalisierung in unserer Branche vorantreiben und wie eine erfolgreiche Partnerschaft in der analogen und digitalen Welt von morgen aussieht.«

Für den großen, branchenübergreifenden Überblick hatte Hekatron als Keynote-Speaker Wolfgang Henseler eingeladen, Professor an der Hochschule Pforzheim im Bereich Digitale Medien und Master of Creative Directions (Bild 2). In einer kleinen Zeitreise erinnerte Henseler an die technische Entwicklung vom Personal-Computer über das Notebook mit grafischer Benutzeroberfläche bis hin zum Smartphone, das als »Lebensgerät« fast schon zu einem Organ des Menschen geworden sei. Im Verlauf der Digitalisierung seien die Geräte immer kleiner, schneller und besser geworden. »Was jetzt kommt, ist das Internet der Dinge und Dienste, das ›Internet of everything‹«, so Wolfgang Henseler. »Als fast unsichtbares Gebilde wird der Computer omnipräsent in allen Objekten und auch in den Diensten, die in den Objekten stecken.«

Daten entscheiden über Erfolg

In diesem Zuge führe die Entwicklung vom Produkt zum Produkt-Ecosystem, bei dem die Produkte sinnvoll miteinander verknüpft sind. »Der Mehrwert eines in ein Ecosystem integrierten Produktes ist signifikant größer für den Nutzer ist - es bietet mehr Dienste«, so Wolfgang Henseler. »In der digitalen IoT-Welt sind sowohl Dienste als auch Dinge wichtig.« Die großen Unternehmen, die aus dem Digitalbereich kommen, ...

