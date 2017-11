MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im November zum dritten Mal in Folge verbessert. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stieg um 1,1 Punkte auf 18,7 Zähler, wie das ZEW am Dienstag in Mannheim mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Mittel einen etwas stärkeren Zuwachs auf 19,5 Punkte erwartet. Die Bewertung der aktuellen Lage stieg um 1,8 Punkte auf 88,8 Zähler und damit etwas stärker als erwartet./bgf/jkr/jha/

