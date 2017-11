FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ratingagentur Standard & Poor's hat einen Zahlungsausfall des hochverschuldeten und wirtschaftlich angeschlagenen Landes Venezuela festgestellt. Das Land habe Kuponzahlungen für zwei Anleihen, lautend auf US-Dollar, nicht innerhalb des ausschlaggebenden 30-Tage-Zeitraums gezahlt, teilte S&P am Dienstag mit. Deswegen werde die Bewertung der beiden Anleihen auf "D" für Zahlungsausfall gesenkt.

Zudem werde die Bewertung für langlaufende Anleihen in Fremdwährung auf "SD" für "Selected Default" (begrenzter Zahlungsausfall) verringert. Die Note für Anleihen in heimischer Währung stehe weiterhin unter verschärfter Beobachtung (Creditwatch). S&P geht zu 50 Prozent davon aus, dass Venezuela in den kommenden drei Monaten einen weiteren Zahlungsausfall verzeichne./bgf/jkr/jha/

AXC0149 2017-11-14/11:21