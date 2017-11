Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts018/14.11.2017/11:00) - Mittelständische Unternehmen sind der Motor der Wirtschaft, sie schaffen nachhaltig Arbeitsplätze und tragen letztendlich zum Wohlstand einer Gesellschaft bei. Dennoch stehen diese Unternehmen oft vor dem Problem, dass ihre Nachfolge nicht geregelt ist, und haben mit den Herausforderungen zu kämpfen, die der sehr komplex gewordene Zugang zu Finanzierungen mit sich bringt. Genau in diesen Fällen bietet PALLAS CAPITAL maßgeschneiderte Lösungsmöglichkeiten an. Autor und CEO Dr. Florian Koschat gibt in seinem Buch Einblicke in diese wichtigen Themenkreise. Bekannt ist der Autor auch wegen seines hervorragenden Netzwerks in Osteuropa, insbesondere in Russland und den GUS-Staaten. In diesem Buch hat er Erfahrungen der letzten 10 Jahre zusammengefasst und erklärt warum Investmentbanker die Brückenbauer in der Finanzwelt sind. Die Firma PALLAS CAPITAL unter der Leitung von Florian Koschat und Helmut Kogler gehört zu den Marktführern im Bereich M & A und Kapitalbeschaffung im DACH Raum. Das Buch "Betriebsgeheimnisse" kann direkt bei PALLAS CAPITAL bezogen werden, in ausgewählten Buchhandlungen, bei Amazon und ITunes. Link: http://www.betriebsgeheimnisse.at ISBN Nummer: 978-3-200-05229-1 Preis: EUR 17,99 PALLAS CAPITAL ADVISORY AG Gründung 2007 Vorstände: Dr. Florian Koschat, Mag. Helmut Kogler 20 international erfahrene Wirtschaftsspezialisten Schottenring 16, 1010 Wien, Österreich (Ende) Aussender: Pallas Capital Advisory AG Ansprechpartner: Dr. Florian Koschat Tel.: +43 1 33636668 E-Mail: koschat@pallascapital.com Website: www.pallascapital.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171114018

November 14, 2017