Das RWB Capital Quiz ist ab sofort für alle gängigen mobilen Betriebssysteme verfügbar. Sachpreise und Rabatte schaffen Anreize zur Quiz-Teilnahme. Die App wurde gemeinsam mit Welt der Wunder entwickelt.



Die RWB Group, markführender Anbieter und Spezialist für Private Equity in Deutschland, bietet Anlegern und Finanzinteressierten in Kooperation mit dem Wissensmagazin und TV-Sender Welt der Wunder die Möglichkeit, ihr Finanzwissen spielerisch mit der kostenlosen App RWB Capital Quiz zu erweitern. Die App unterstützt alle gängigen Betriebssysteme und lässt sich über den Google Play Store und den Apple AppStore kostenlos auf dem Smartphone installieren. Mit dem RWB Capital Quiz können Spieler sowohl Sachpreise als auch Rabatte von bis zu 50 Prozent auf das Agio von RWB Fonds erspielen. In drei Schwierigkeitsgraden testen die Spieler dabei ihr Finanzwissen.



"Eine gute Finanzbildung ist wichtig, um die richtigen Anlageentscheidungen treffen zu können. Mit dem RWB Capital Quiz kann jeder kostenlos erfahren, wie viel Spaß Finanzthemen machen können", erklärt Horst Güdel, Vorstand der RWB Group. Die App kombiniert Fragen zur Allgemeinbildung rund um Finanzthemen mit spezifischen Fachfragen zum Thema Private Equity und humorvollen Testfragen. Über kurze erläuternde Antworttexte können die Spieler ihr Finanzwissen so erweitern. "Die Quiz App macht Finanzwissen frei zugänglich und schafft dabei den Spagat zwischen Information und Unterhaltung. Wenn wir damit nur einen kleinen Beitrag leisten können, dass sich Privatanleger etwas mehr mit ihrer Geldanlage beschäftigen, dann haben wir unser Ziel erreicht", sagt Hendrik Hey, Gründer und Geschäftsführer von Welt der Wunder. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der App ist ein Renditerechner, über den Anleger ihre Renditechancen je nach individueller Strategie direkt nachverfolgen können. "Mit dem RWB Capital Quiz wollen wir die Anlageklasse Private Equity für jeden verständlich machen und so Hürden abbauen, die viele vor einem sinnvollen Investment zurückschrecken lassen", erklärt Norman Lemke, Vorstand der RWB Group.



RWB hat die App gemeinsam mit Welt der Wunder und dem FinTech Walnut GmbH entwickelt. Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.walnut.rqa Apple AppStore: https://itunes.apple.com/de/app/rwb-capital-quiz/id1255068953?mt=8



Über die RWB Group AG:



Die RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die Anlageklasse Private Equity, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil in den Portfolios institutioneller Investoren und gehobener Privatvermögen ist, als ebenso wichtigen und geeigneten Baustein für den Vermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Seit ihrer Gründung macht die RWB Group Private Equity für Privatanleger über Dachfonds investierbar - mit großem Erfolg. RWB hat das Geld von 80.000 Anlegern bereits in über 170 Private-Equity-Zielfonds weltweit und damit mehr als 2.500 Zielunternehmen investiert. Über 1.500 dieser Beteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Der durchschnittlich erzielte Verkaufsmultiple liegt bei den RWB Fonds zwischen 1,9x und 2,0x. Mehr unter: www.rwbcapital.de



