München (ots) - "Spiel für dein Land" geht in die nächste Runde! Jörg Pilawa präsentiert den großen Länderwettkampf zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Mit Witz und Köpfen zum Sieg: Show-Legende Mike Krüger führt als Kapitän das deutsche Team an und will unbedingt den Pokal zurück nach Hause holen. Für diese Mission bekommt er charmante weibliche Unterstützung, denn ihm zur Seite stehen "Tagesschau"-Lady Judith Rakers und Schlagerprinzessin Vanessa Mai.



Für Team Österreich am Start sind Hitparaden-Stürmer DJ Ötzi, Moderatorin Doris Golpashin und der Kabarettist Alex Kristan.



Die Schweiz tritt zur Titelverteidigung mit einem Frauenteam an. Es spielen Moderatorin und Schauspielerin Lolita Morena, Sängerin Melanie Oesch und die Moderatorin Susanne Kunz.



Außerdem werden Marco Rima und Klaus Baumgart von "Klaus & Klaus" mitwirken. Ein besonderes Wiedersehen gibt es mit Peter Kraus, der nach seiner Verletzungspause sein Comeback auf der großen Bühne geben wird. Auch in der achten Ausgabe der Live-Show können die Zuschauer mitquizzen und ins Spielgeschehen eingreifen. Insgesamt gibt es 30.000 Euro zu gewinnen.



Wer online dabei sein möchte, geht auf www.spielfuerdeinland.de, www.spielfuerdeinland.at und www.spielfuerdeinland.ch. Außerdem steht die ARD Quiz App in den App-Stores und Google-Play-Stores zum kostenlosen Download bereit.



"Spiel für dein Land" wurde gemeinsam entwickelt von ORF, SRF, dem Bayerischen Rundfunk, dem Hessischen Rundfunk sowie dem Norddeutschen Rundfunk und wird in Zusammenarbeit mit der Herr P. GmbH produziert.



Weitere Informationen: www.daserste.de/spielfuerdeinland www.orf.at www.srf.ch Facebook: https://www.facebook.com/SpielfuerdeinLand Twitter: https://twitter.com/SfdL_Show



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.de