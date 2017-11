Bad Marienberg - INDUSTRIA WOHNEN, Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien, hat von der Ten Brinke Gruppe drei Neubauprojekte in Form eines Forward Deals erworben, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...