Saarbrücken (ots) - Sport als Ausgleich: So häufig trainieren die Deutschen



Fitness statt Fernsehen: Viele Bundesbürger ziehen in ihrer Freizeit ein sportliches Workout der Entspannung auf der Couch vor. Laut einer aktuellen forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland, treiben die Deutschen im Schnitt drei Stunden Sport pro Woche. Sogar fast jeder achte Deutsche kann laut Umfrage als "sportbegeistert" bezeichnet werden: So gaben zwölf Prozent der Befragten an, sieben Stunden und mehr wöchentlich zu trainieren. Damaris Kleist, Vitality-Expertin bei CosmosDirekt weiß, wie Versicherungsnehmer zusätzlich von ihrer Fitnessbegeisterung profitieren können: "Wer sportlich aktiv ist, kann an sogenannten Gesundheits-Programmen teilnehmen. Einige Versicherer belohnen eine gesunde und aktive Lebensweise mit niedrigeren Versicherungsbeiträgen und Preisvorteilen bei verschiedenen Kooperationspartnern. Es spielt keine Rolle, wie fit die Teilnehmer beim Einstieg sind - jeder kann sein persönliches Fitnessniveau ermitteln und individuelle Gesundheitsziele festlegen."



(1) Repräsentative Umfrage "Vitality 2017" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland 1.505 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.



Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-sport-zeit



Weitere Inhalte zum Thema finden Sie hier: https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/



OTS: CosmosDirekt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63229 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63229.rss2



Pressekontakt: Wir verfügen über weitere interessante Daten und Fakten zu diesem Thema. Sprechen Sie uns gerne an, wenn wir Sie diesbezüglich unterstützen können. Sabine Gemballa Externe Kommunikation CosmosDirekt Generali Deutschland AG Telefon: 0681 966-7560 E-Mail: sabine.gemballa@generali.com